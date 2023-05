Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/65: Nicht ganz verstehe ich CTS Eventim vs. Kapsch TrafficCom, Do&Co auf High und JobsuchenDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/65 geht es um steigende Kurse zu Christi Himmelfahrt, News zu DO & CO und Verbund bzw. Jobangebote bei Flughafen Wien, Agrana und AT&S. Historisches habe ich zu RHI Magnesita und SBO. Nicht ganz verstehe ich die Situation zwischen CTS Eventim und Kapsch TrafficCom.Jobs: https://boerse-social.com/karriereATX aktuell: ...

