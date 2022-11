Hamburg (ots) -Costa Kreuzfahrten ist Gastgeber eines Musik- und Schlager-Events der Superlative im kommenden Jahr: der großen Schlager-Seereise 2023. Am 7. Oktober geht es für die Gäste ab Marghera (Venedig) entlang der kroatischen Küste bis nach Griechenland und zur Akropolis. Mit dabei sind mehr als 25 Schlager-Größen aus ganz Deutschland. Schwimmende Bühne für die Schlager-Party ist die Costa Deliziosa.Den Stars ganz nahDas Festival-Line-up liest sich wie das Who's Who der Schlager-Welt: Patrick Lindner, Claudia Jung, Vincent Gross, Stefan Mross - insgesamt mehr als 25 Künstler und Bands heizen den Gästen eine ganze Woche lang mit einem abwechslungsreichen Entertainment-Programm ein. Besonders für die Gäste: sie genießen nicht nur exklusive Konzerte und Pool-Partys, sondern erleben ihre Stars auch abseits der Bühne hautnah und schaffen nicht zuletzt durch das Urlaubsgefühl Momente der Gemeinsamkeit, die noch lange in Erinnerung bleiben.Das Beste aus Schlager und KreuzfahrtDie Musik steht während der Schlager-Seereise natürlich im Mittelpunkt. Gleichzeitig erwartet die Gäste aber ein Kreuzfahrterlebnis, das keine Wünsche offenlässt. Die Costa Deliziosa empfängt ihre Gäste mit außergewöhnlichem Design und Ambiente, das - elegant und komfortabel - italienischen Lebensstil ausdrückt und zum Entspannen auf See einlädt. Insgesamt 5 Restaurants und 12 Bars legen den Gästen außerdem die kulinarische Welt von Costa Kreuzfahrten zu Füßen - von mediterraner Gourmetküche über selbstgemachte italienische Klassiker wie Pizza und Eis bis hin zu den beliebtesten Aperitifs und Weinen des Landes. Und auch die Route, die ab/bis Marghera (Venedig) über Split, Santorin, Athen und Dubrovnik führt, garantiert einzigartige Erlebnisse in den beliebten Reisezielen.Die große Schlager-Seereise 2023 wird präsentiert von Radio Schlagerparadies in Zusammenarbeit mit der ST Eventkreuzfahrten GmbH. Für Buchungen und weitere Informationen: https://www.schlager-seereise.de. (https://www.schlager-seereise.de)Line-up:Claudia JungVincent GrossStefan MrossAnna-Carina WoitschackOlaf HenningPatrick LindnerChristian LaisMichael HeckBernhard BrinkEloy de JongDer Schlagermove live & in FarbeMitch KellerRomy KirschGrazianoMario SteffenClaudia LinoThe BluejeansHeiko HarigFresh & FunMichael HirteBata IllicMarkusAlessaMichael HolmAntje KlannJan KunathStefan MichaDie MuntermacherStefan und seine AufdreherPressekontakt:Emmi Ünsal, Communication Manager Deutschland, Costa Kreuzfahrten | emmilucia.uensal@de.costa.it |+ 49 40 30239502John Will Kommunikation für Costa Kreuzfahrten | info@will-kommunkation.deWeitere Informationen unter www.costakreuzfahrten.de.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880mail@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Costa Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109322/5379110