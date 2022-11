EQS-News: UMT United Mobility Technology AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

München, den 25. November 2022

Mit der neuen Smart Rental Technologie zukünftig Bagger, Rüttelplatten, Lader und viele andere Baumaschinen nach dem Car-2-Go-Konzept ganz unkompliziert mieten - in nächster Nähe, jederzeit und kontaktlos

Noch nie war Baumaschinen mieten so einfach. Die von UMS, dem internen Softwarehaus von UMT neu entwickelte Smart Rental Technologie ermöglicht für jeden Interessenten, egal ob Unternehmer oder Privatperson, das Anmieten von Baggern, Rüttelplatten, Ladern und vielen andere Baumaschinen ganz einfach nach dem etablierten Konzept von Car-2-Go-Lösungen: Smart Rental App downloaden und kostenlos anmelden, Maschine in der App finden, auswählen, buchen und abholen. Die App dient dabei sogar als Schlüssel für die Maschine und führt somit die für die Baubranche wichtige Vermietungssparte auf ein völlig neues Digitalisierungsniveau.



Bagger, Rüttelplatten, Lader und viele andere Baumaschinen können per Website oder App jederzeit - insbesondere auch an Wochenenden und außerhalb der üblichen Öffnungszeiten - kontaktlos angemietet werden. Und das geht so einfach: Der potentielle Mieter findet die für seinen Einsatzzweck geeigneten Maschinen, sortiert nach Distanz zu seinem Standort und kann sie verbindlich für den von ihm gewünschten Mietzeitraum anmieten, entweder mit sofortigem oder vom Mieter festgelegten späteren Mietbeginn. Die Zahlung der Mietgebühr erfolgt ganz einfach per PayPal, Kreditkarte oder Rechnung. Sobald die Maschine gebucht wurde, ist sie in der App unter dem Baggersymbol zu finden. Die über-nahme der Maschine geschieht im Self-Service und kann zu jeder Zeit erfolgen. Die Maschine steht an einem zugänglichen Ort und kann vom Mieter ab Mietbeginn mit der mobilen Smart Rental App geöffnet und aktiviert werden. Zum Transport der Maschinen stehen geeignete Transportanhänger bereit. Alternativ kann sich der Mietinterressent auch im Web anmelden und dort die gewünschten Maschinen anmieten.

Nach Abschluss der Entwicklungsphase und ausgiebigen regionalen Tests von Smart Rental steht nun die Ausweitung der Vermarktung auf den gesamten deutschsprachigen DACH-Raum bevor. Gemeinsam mit erfahrenen Partnern für Vermietung von Baumaschinen wird das neuartige Smart Rental Programm zukünftig in ganz Deutschland angeboten. Erste Ansprachen geeigneter Partner für die Bereitstellung und den Betrieb der Maschinen laufen bereits. Melden auch Sie sich schon heute unter https://smartrental.me/partner-werden an und seien Sie beim deutschlandweiten Roll-out ganz vorne mit dabei. Das Smart Rental Konzept sieht dabei unterschiedliche Lizenzmodelle für die Partner vor, so dass für jeden das passende Angebot dabei ist.

Parallel zur aktiven Vermarktung wird die Smart Rental Plattform derzeit technisch überarbeitet und kehrt in Kürze auf neuer IT-Basis zurück. Zugleich ist geplant, die Technologie auch für andere Bereiche der Vermietung - jenseits des Baugewerbes - weiter zu entwickeln. Hierbei werden auch erste Synergien zwischen den Konzernschwestern UMS und der neu akquirierten MEXS Gruppe zum Tragen kommen.

Die neuartige Smart Rental Technologie stellt ein skalierbares Geschäftsmodell dar und wird in Zukunft als neu konzipierte Lösung der Smart Rental App für Jedermann - egal ob Bauunternehmer oder Privatperson - angeboten. Für Partner und Betreiber können damit Umsätze durch Tagesmieten erzielt werden. Zusätzliche Wertschöpfung wird generiert, wenn Maschinen aus dem Mietpark nach der Nutzungsdauer dem Gebrauchtmarkt zur Verfügung gestellt werden. UMS als Lizenzgeber profitiert darüber hinaus durch verschiedene Arten von Lizenzgebühren.

"Mit unserer neuen Smart Rental Technologie, die nach dem inzwischen etablierten und bewährten Car-2-Go-Konzept funktioniert, erweitern wir unsere Wertschöpfungskette erheblich", sagt Dr. Jürgen Schulz, Vorstandssprecher bei der UMT AG. "Der anhaltende Trend in der Baubranche, weg vom Kauf hin zum Mieten von Baumaschinen spielt uns natürlich in die Karten. Vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Unsicherheiten legen viele Kunden bei der Beschaffung von Baumaschinen einen größeren Fokus auf Flexibilität und Kosteneffizienz. Und damit landen Sie automatisch irgendwann bei Smart Rental, was uns ein enormes Wachstumspotenzial eröffnet", so Jürgen Schulz weiter.

Mehr über Smart Rental erfahren Sie auf der Smart Rental Website unter https://smartrental.me.

Über die UMT AG:

Die UMT United Mobility Technology AG steht als "TechnologieHaus" für die Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter Lösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Als FinTech-Unternehmen lizensiert UMT eine der größten Mobile Payment-Plattformen in Europa und agiert als zentrale Schnittstelle zwischen allen relevanten Parteien wie großen Einzelhandelsketten, Banken, Bonusprogrammanbietern und Endverbrauchern. Die Technologie der UMT ist bei rund 16.000 Filialen und 71.000 Kassen im Livebetrieb. Allein in Deutschland können seit mehr als 6 Jahren über 14 Mio. Nutzer die Mobile Payment Technologie der UMT nutzen.

Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise im Bereich E-Commerce und Payment ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen mit geringem Digitalisierungsgrad. Im Fokus der Aktivitäten stehen mittelständische Firmen mit zukunftsorientierten und stabilen Geschäftsmodellen. Ziel ist es, über eine aktive Weiterentwicklung insbesondere im Bereich der Digitalisierung und einer zukunftsorientierten "Buy-and-Build"-Strategie zur spezifischen Konsolidierung eines fragmentierten Marktes neue Wachstumspotenziale freizusetzen und somit deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse, bei nachhaltiger Profitabilität und stetigem Cashflow, zu realisieren.

Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN A2YN70, ISIN DE000A2YN702) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und ist im Basic Board der Deutschen Börse AG notiert.

