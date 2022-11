Die Geratherm Medical AG hat die Q3 Ergebnisse veröffentlicht. Die Rückkehr zu einem Wachstum im Jahresvergleich, die erstmals in Q2 beobachtet wurde, setzte sich in Q3 fort. Allerdings führte die Inflation der Inputpreise, insbesondere für Energie, zu einem Rückgang der Bruttomarge. In absoluten Zahlen stieg das Bruttoergebnis im Vergleich zum Vorquartal leicht an, ebenso wie das EBITDA und das EBIT. Obwohl die kurzfristigen Kostenherausforderungen fortbestehen, bestätigt AlsterResearch die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,30 EUR, basierend auf den attraktiven mittel- bis langfristigen Wachstumschancen für Geratherm in den MedTech-Märkten.





GERATHERM MEDICAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de