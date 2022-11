Der Energieversorger (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konnte am 13.10.22 mit einer langen grünen Kerze (siehe Bogen im Chart unten) bei 7,28 Euro die Trendwende einläuten und in der Folge eine kräftige Aufwärtsbewegung vollziehen. Der Kurs kletterte in dieser Handelswoche bis an den wichtigen Widerstand, die blaue 200-Tage Linie, heran. Sollte diese nun ebenfalls überwunden werden, erhalten wir ein neuerliches Kaufsignal, welches zum Einstieg genutzt ...

