Die Lufthansa-Aktie zeigt sich auch am Freitag stabil. Neues gibt es indes im Rennen um ITA. Die italienische Regierung prüft offenbar die Option, eine Mehrheit an der Staatsfluglinie an ein Konsortium aus Lufthansa und der inländischen Bahn Ferrovie dello Stato zu verkaufen, wie die Corriere della Sera berichtet. Beide Unternehmen könnten dazu bereit sein, schreibt die italienische Tageszeitung und beruft sich dabei auf Regierungsquellen. Eine Option wäre der Verkauf von 51 Prozent der ITA für ...

