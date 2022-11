News von Trading-Treff.de Das Volumen an den internationalen Märkten dürfte auch heute gering ausfallen. Grund dafür ist der verkürzte Handelstag um das Thanksgiving Wochenende in den USA. Die Börsen in New York schließen um 13 Uhr Ortszeit. Der Blick in den Dax zeigt, dass die Volatilität weiter niedrig ist und die Kurse in Richtung der nächsten Widerstände tendieren. Alles in allem also eine Situation, die durchaus positiv für Long-Setups ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...