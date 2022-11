München (ots) -Die besten Videos rund ums Gesundsein und Gesundbleiben, unabhängige Informationen, verlässlich recherchiert und ebenso spannend wie kompetent präsentiert von ARD-Gesundheitsexpert:innen - das bietet ab sofort die neue Themenwelt Gesundheit in der ARD Mediathek.Informative Reportagen, hochwertige Dokumentationen und aktuelle Recherchen aus den beliebten Medizin- und Gesundheitssendungen der ARD werden ergänzt von neuen Serien, die gezielt für ein jüngeres Streaming-Publikum produziert werden. Ein Beispiel ist die Doku-Serie "Oh Baby", in der sich Moderatorin und Influencerin Evelyn Weigert auf ebenso unterhaltsame wie informative Art den Themen Schwangerschaft und Elternschaft widmet.Zum Start des neuen Angebots stehen mit Long Covid und gesunder Ernährung zwei Schwerpunkte im Fokus: Deutschland geht auf den dritten Pandemie-Winter zu und Long Covid ist zur Massenkrankheit geworden. Wie kämpfen sich Betroffene zurück ins Leben?Zahlreiche Videos befassen sich mit der Frage: Abnehmen um jeden Preis - ist das gesund oder Irrsinn? Und die "Ernährungs-Docs" Silja Schäfer, Matthias Riedl und Jörn Klasen zeigen auf, was eine Ernährungsumstellung bei Gesundheitsproblemenbewirken kann.Wechselnde Video-Dossiers beleuchten Themen, die aus dem Leben gegriffen sind,wiedie Auswirkungen von Stress, die Volkskrankheit Depression, den Kampf gegen Krebs oder die aktuelle Debatte um die Cannabis-Legalisierung.Die Inhalte der Themenwelt Gesundheit zeichnen sich aus durch fundierte und unabhängige Recherchen, die verständlich präsentiert werden von Ärzt:innen und Expert:innen wie Doc Esser, Dr. Julia Fischer, Dr. Carsten Lekutat, Dr. Eckart von Hirschhausen und vielen anderen.Die Federführung für die Themenwelt Gesundheit in der ARD Mediathek übernimmt der NDR.ardmediathek.de/gesundheitPressekontakt:Ingrid Günther, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationE-Mail: ingrid.guenther@ard.de, Tel: 089/55 89 44 877Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5379188