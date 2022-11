München (ots) -Was passiert, wenn Zuschauer*innen-Lieblinge, wie Evelyn Burdecki, Knossi und Twenty4Tim ihre lustigsten, skurrilsten und privatesten Anekdoten preisgeben und talentierte Schauspieler*innen die Geschichten mit den Worten der Stars parallel zum Leben erwecken? Die neue Serie "Lip Sync Stories" verspricht Comedy-Spaß pur - ab 5. Januar 2023 exklusiv auf Joyn.Wie wird ein idyllischer Urlaub im Winterwunderland Finnland plötzlich zum Höllenritt? Was kann bei einer einzigen Wohnungsübergabe alles schieflaufen? Und unter welchen Umständen steht man plötzlich mit Handtüchern und Badeschlappen im Gepäck vor einem angesagten Nachtclub? Fakt ist: Nichts geht über eine gute Geschichte! Speziell, wenn sie von Komiker Bernhard Hoëcker, Reality-Star Evelyn Burdecki, Internetkönig Knossi, Musiker Heiko und Roman Lochmann, Model Alena Gerber, Influencer Twenty4Tim, Entertainerin Désirée Nick und Stand-up-Comedienne Negah Amiri erzählt werden. Die neun Stars plaudern für Joyn aus dem Nähkästchen und erzählen noch nie preisgegebene Anekdoten aus ihrem Leben. Der besondere Twist: Die Geschichten der Prominenten werden parallel von Schauspieler*innen zum Leben erweckt, lippensynchron mit dem Originalton.Die erste Staffel der zehnteiligen Comedy-Serie "Lip Sync Stories" ist mit wöchentlich einer neuen Folge ab 5. Januar 2023 kostenlos und exklusiv auf Joyn abrufbar. Produziert wird das Format von south & browse im Auftrag von Joyn.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay- TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Pressekontakt:Bei Fragen zum Format:PEPPERSTARK GmbHRaphaela LeebTel.: +49 151 6751 7006raphaela.leeb@pepperstark.dePressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5379185