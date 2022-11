Der amerikanische Landmaschinen-Hersteller Deere & Co veröffentlichte am Mittwoch wieder mal hervorragende Unternehmenszahlen. Für das Jahr 2023 ist das Unternehmen positiv gestimmt. Diese Nachrichten kamen bei den Anlegern sehr gut an, die Aktie beendete den Handel in den USA mit einem satten Kursplus von 5 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal wurde der Umsatz um 40 Prozent auf 15,3 Milliarden US-Dollar gesteigert, der Gewinn pro Aktie konnte ...

