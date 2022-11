Fresenius-Calls mit 100%-Chance bei Kursanstieg auf 28,10 Euro

Laut einer Analyse von "ideas daily" dem Newsletter der Société Générale könnte die Rally bei der Fresenius SE-Aktie (ISIN: DE0005785604) noch weiteres Potenzial haben. Hier die Analyse:

"Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der weiterhin intakt ist. Dabei verzeichnete sie im Oktober ein 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR und näherte sich damit einer relevanten Langfristunterstützung (Tief aus dem Jahr 2011) bis auf wenige Cent an. Seither läuft ein Erholungstrend, der die Notierung über die 50-Tage-Linie und zuletzt über die 100-Tage-Linie auf ein 2-Monats-Hoch beförderte. Die Volumenanalyse favorisiert in der kurzen Frist weitere Kursavancen in Richtung zunächst 26,28-27,20 EUR. An dieser mittelfristig bedeutsamen Hürde würde eine Konsolidierung oder auch ein deutlicherer Rücksetzer nicht überraschen. Darüber wäre ein unmittelbarer Test der fallenden 200-Tage-Linie bei aktuell 28,10 EUR zu erwarten. Oberhalb der letztgenannten Hürde käme es zu einer weiteren Aufhellung der mittelfristigen Ausgangslage mit Potenzial in Richtung 29,71/30,35 EUR. Unterstützt ist der Wert derzeit bei 24,16/24,48 EUR und 23,46 EUR. Unterhalb der letztgenannten Marke würde das derzeit bullishe Kurzfrist-Bias negiert."

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 25,30 Euro notierte, zumindest auf 28,10 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 26 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Fresenius SE-Aktie mit Basispreis 26 Euro, Bewertungstag 20.1.23, BV 0,1, ISIN: DE000SQ3SSC3, wurde beim Fresenius SE-Aktienkurs von 25,30 Euro mit 0,11 - 0,12 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 28,10 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,24 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,658 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fresenius SE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,658 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK8Z656, wurde beim Fresenius SE-Kurs von 25,30 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro taxiert.

Wenn die Fresenius SE-Aktie in nächster Zeit auf 28,10 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,54 Euro (+86 Prozent) erhöhen - sofern die Fresenius SE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fresensius SE-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fresenius SE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de