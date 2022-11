TESLA muss in China rund 80.000 Fahrzeuge wegen Problemen mit der Software und den Sicherheitsgurten in die Werkstatt zurückrufen. Wie die Behörde für Marktaufsicht heute in Peking berichtete, handelt es sich um importierte und in China hergestellte Autos. Nun muss in rund 70.000 Fahrzeugen die Software nachgerüstet werden. Bei den Sicherheitsgurten gibt es in rund 10.000 in China produzierten Fahrzeugen Probleme mit der Befestigung, so dass der Insasse bei einem Unfall nicht gehalten und somit verletzt werden könnte. Im Juni hatte TESLA in China schon 285.000 Autos zurückrufen müssen, um aus Sicherheitsgründen die Software zu reparieren. Merkwürdig, dass die Aktie vorbörslich in den USA dennoch um gut 2 % zulegt... Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



