In den USA ist feiertagsbedingt der Börsenhandel eingeschränkt und entsprechend ruhig zeigen sich die Märkte auch im Rest der Welt. Bei der BASF-Aktie geht die Erholung unverändert weiter und der Titel setzt zur nächsten Bewegung an. Ein seltenes Signal unterstützt die Bullen und sorgt für weiteren Auftrieb.Am Jahrestief, das Ende September bei 37,90 Euro erreicht wurde, drehte die Stimmung um 180 Grad. Die Bullen zeigen seitdem eindrucksvoll ihre Dominanz und so legte die BASF-Aktie zeitweise um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...