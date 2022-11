Das chinesische Unternehmen Botree Cycling plant im brandenburgischen Guben die Errichtung einer Recyclinganlage für Elektrofahrzeug-Batterien und eines Ausbildungs- und Trainingszentrums für Batterierecycling-Fachkräfte. In Guben siedelt sich auch ein anderer Branchenakteur an. Mit der Entscheidung für den brandenburgischen Standort knüpft Botree Cycling an das deutsch-kanadische?Unternehmen Rock ...

Den vollständigen Artikel lesen ...