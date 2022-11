Der zur Hyundai Motor Group gehörende südkoreanische Automobilzulieferer Hyundai Mobis investiert 926 Millionen US-Dollar in ein Werk für Elektrofahrzeug-Komponenten in Bryan County im US-Bundesstaat Georgia. Also genau in dem County, in dem die Hyundai Motor Group kürzlich mit dem Bau ihres neuen Elektroauto-Werks begonnen hatte. Damit folgt Hyundai Mobis dem von anderen Werken des Konzerns erprobten ...

