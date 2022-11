Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment AG:

DEAG setzt starke Geschäftsentwicklung 2022 im 3. Quartal fort

- Neun-Monats-Umsatz gegenüber Vorjahr plus 874 % auf 235,1 Mio. Euro - EBITDA plus 52 % auf 20,3 Mio. Euro- Umsatz allein im 3. Quartal gegenüber 2019 plus 72 % auf 101,7 Mio. Euro und EBITDA plus 110 % auf 10,2 Mio. Euro - Ticket-Verkäufe auf sehr hohem Niveau und prall gefüllte Veranstaltungspipeline

Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG") hat ihre sehr gute Geschäftsentwicklung im Verlauf des Jahres 2022 auch im 3. Quartal fortgesetzt. Dabei wurden der Umsatz und der operative Gewinn sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 massiv gesteigert. Der Umsatz stieg in Q3 auf 101,7 Mio. Euro. Dies bedeutet einen Anstieg um 72 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019 und eine Versechsfachung gegenüber dem Umsatz in Höhe von 16,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen, EBITDA, erhöhte sich im 3. Quartal 2022 deutlich auf 10,2 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...