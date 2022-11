ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 107 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Kursziel resultiere aus der Bewertung der Vergleichsgruppe und dem daraufhin erhöhten Bewertungsmultiplikator, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe ein Kauf angesichts des Potenzials des Full-Service-Angebots "Rise", das Kunden beim Umstieg in die Cloud unterstützt./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2022 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2022 / 17:33 / GMT



ISIN: DE0007164600

