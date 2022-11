Berlin (ots) -Die Fuchsexperten Dag Frommhold und Daniel Peller haben ein Fuchsbuch geschrieben, welches ein modernes Bild des Fuchses zeichnet und aufklärt. Es will Vorurteile und Ängste gegenüber Füchsen abbauen und insgesamt zu einem verständnis- und respektvolleren Umgang mit Füchsen beitragen. Die Autoren sind Mitbegründer des Aktionsbündnis Fuchs.Die Berliner Fuchsforscherin Dr. Sophia Kimmig hat "Die Weisheit der Füchse" vorab gelesen, den Autoren wissenschaftliches Feedback geliefert. Sie war von dem Buch so begeistert, dass sie es sich nicht nehmen ließ, ein ebenso engagiertes wie treffendes Vorwort dafür zu verfassen.Es handelt sich bei diesem Buch aber keineswegs um ein trockenes Sachbuch. Stattdessen wird anhand spannender Geschichten, persönlicher Anekdoten und verblüffender Erkenntnisse aus der Fuchsforschung gezeigt, was für erstaunliche, soziale und schützenswerte Wesen Füchse sind. Die LeserInnen werden in die Welt der Füchse entführt, um sie immer wieder erkennen zu lassen, dass Füchse uns in vielerlei Hinsicht überraschend ähnlich sind und dass wir sogar einiges von ihnen lernen können. Dazu gehört etwa, wie man mit einer guten Streitkultur mehr erreicht als mit Aggression, wie man mit Köpfchen und Flexibilität zum Ziel kommt, oder wie man schwere Zeiten übersteht und das Leben trotz aller Widrigkeiten genießen kann.Das Buch ist 400 Seiten stark, reich bebildert (mit zusätzlichen Farbfotos im Mittelteil) und bietet QR-Codes, über die begleitendes Ton- und Bildmaterial zum Verhalten der Füchse abgerufen werden kann.Wir sind davon überzeugt, dass "Die Weisheit der Füchse" auf unterhaltsame Weise einen wichtigen Beitrag zur Aufklärungsarbeit über Füchse leisten und das Thema Fuchsjagd mehr in die öffentliche Diskussion bringen kann. Der Verlag findet das Buch "großartig" und hat es bereits vor dem Erscheinungstermin als Spitzentitel angekündigt und beworben.+++Buchtrailer auf YouTube: https://youtu.be/az_BOv28mjcDie Weisheit der Füchse: Schlau, verspielt und fürsorglich - was wir von den gewitzten Überlebenskünstlern lernen könnenHardcover mit Schutzumschlag, 400 Seiten, 12,5 x 20,0 cm - Fotos im Text plus Bildteil - ISBN: 978-3-453-28134-9Wildtierschutz Deutschland auf Amazon Smile als zu fördernde Organisation einstellen, bestellen und Gutes tunWeitere Bestellmöglichkeiten: https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Die-Weisheit-der-Fuechse/Dag-Frommhold/Ludwig/e569329.rhd# (https://www.penguinrandomhouse.de/Buch/Die-Weisheit-der-Fuechse/Dag-Frommhold/Ludwig/e569329.rhd)+++Über Wildtierschutz Deutschland e.V.:Wildtierschutz Deutschland wurde 2011 gegründet und setzt sich seitdem gegen tierquälerische Jagdmethoden ein und für eine Reduzierung der jagdbaren Arten auf die Tierarten, für die ein vernünftiger Grund zur Bejagung im Sinne des Tierschutzgesetzes besteht. Außerdem engagiert sich der Verein für die Aufnahme, Versorgung und Auswilderung von in Not geratenen Wildtieren. Mitbegründer des www.aktionsbuendnis-fuchs.de Mitglied der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V. (DJGT)Pressekontakt:Lovis Kauertz | Wildtierschutz Deutschland e.V.T. 0177 72 300 86 | lk@wildtierschutz-deutschland.dewww.wildtierschutz-deutschland.dewww.facebook.com/wildtierschutzOriginal-Content von: Wildtierschutz Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133267/5379390