Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Löhne im Euroraum werden aus Sicht von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), noch mehrere Jahre lang einer der wichtigsten Treiber der Inflation sein. Lane schrieb in einem Blog Post auf der EZB-Website, dass die Anpassung der Löhne an die höheren Lebenshaltungskosten auch dann anhalten dürften, wenn preistreibende Faktoren wie Pandemie und Energie aus den Inflationsraten verschwunden seien.

Lane zufolge dürften diese Lohnzuwächse zunächst stärker ausfallen, später aber von Erwägungen zur Beschäftigungssicherung gebremst werden. Lane zufolge sind die aktuell sehr hohen Kerninflationsraten keine gute Messgröße des mittelfristigen Inflationsdrucks.

"Da die Lohnsetzung schrittweise stattfindet, wird die Anpassung der Nominallöhne an den kumulativen Anstieg der Lebenshaltungskosten mehrere Jahre dauern", schrieb Lane. Die Löhne dürften also auch dann ein inflationsbestimmender Faktor bleiben, wenn Energie oder Pandemie in den Inflationsmessgrößen keine Rolle mehr spielten.

Lane rechnet damit, dass der Anpassungsprozess zunächst etwas schneller als normal ablaufen wird, was aber nicht als eine dauerhaft veränderte nominale Lohndynamik missdeutet werden sollte. "Bei der Abschätzung des Ausmaßes dieses Aufholprozesses sollten die Auswirkungen der energiebedingten Verschlechterung der Terms of Trade für das gleichgewichtige Niveau der Reallöhne beachtet werden, das mit Vollbeschäftigung konsistent ist", schrieb er.

Lane zufolge sind auch die Kerninflationsraten derzeit stark von den Energiepreisen beeinflusst und eignen sich daher nicht als Messgrößen für den mittelfristigen Inflationsdruck. Dieser müsse vielmehr im Rahmen einer umfassenden makroökonomischen Beurteilung geschätzt werden. Die langfristigen Inflationserwartungen sind nach Lanes Aussage gut verankert. "Das Risiko einer Entankerung kann verringert werden, indem die Zinsen auf ein Niveau gebracht werden, das eine rasche Rückkehr der Inflation in den Zielbereich ermöglicht."

