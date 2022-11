DIC Asset - Immobilienunternehmen mit gesunden Quartalszahlen. Das vielleicht mit schlechtem "Kurs-Timing" eine Mehrheitsübernahme durchzog, die strategisch Sinn machte. Auf jeden Fall ist die Kursentwicklung der Aktie in letzter Zeit enttäuschend. Liegt natürlich an der Zinswende und an der im Raum stehenden Brückenfinanzierung der VIB Vermögen-Übernahme. Immobilienaktien scheinen derzeit sowieso durch die Bank für die Anleger uninteressant. Nur noch weg, um nicht von steigenden Zinsen die schönen Gewinne und hohen Wachstumsraten, begünstigt durch spottbillige Finanzierungshebel, hinweggefegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...