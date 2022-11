Bochum (ots) -Kund*innen von insgesamt fast 170 Banken haben abgestimmt und zum 13. Mal in Folge die GLS Bank zur Bank des Jahres gewählt. Die sozial-ökologische Bank aus Bochum belegt in der Gesamtwertung sowie in den Sparten Spezialbanken, Girokonto und Sparanlage Platz 1. Für die Kundenbefragung von n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität, die von Juli bis November durchgeführt wurde, gaben rund 11.300 Menschen ihre Stimmen ab.Besonders zufrieden waren demnach die Kund*innen von nachhaltigen Banken. In der Kategorie Spezialbanken belegen die vier größten und bekanntesten nachhaltigen deutschen Banken die ersten vier Plätze - mit deutlichem Abstand zu anderen Spezialbanken. Die GLS Bank belegt außerdem in allen anderen auf sie zutreffenden Kategorien Spitzenplätze.GLS Bank Kund*innen sind in hohem Maße bereit, ihre Bank weiter zu empfehlen. "Das liegt sicherlich mit daran, dass sie merken, wie viel sie mit ihren Mitgliedschaftseinlagen bewegen können", sagt GLS Bank Vorstandssprecher Thomas Jorberg, der für sein Lebenswerk in der grünen und sozial orientierten Vorreiterbank vergangene Woche als European Banker of the Year 2021 ausgezeichnet worden war. "Dieser weitere Preis ehrt mich, ich verstehe ihn aber vor allem als Wertschätzung für alle Mitarbeitenden und Mitglieder, die privat oder als Unternehmen mit ihrem Engagement die Wirtschaft verändern. Eine tolle Gemeinschaftsleistung und Ansporn: Gemeinsam finanzieren wir die Transformation."Banken seien ein entscheidender Hebel in der sozial-ökologischen Transformation, so Jorberg. "Es sind Billionen von Euro zu investieren und jeder Euro, der auf welchem Wege auch immer in nachhaltige Projekte und Unternehmen investiert wird, bringt uns ein Stück weiter. Es macht Mut, dass immer mehr Privatkund*innen sich dazu entschließen, ein Konto bei der GLS Bank oder anderen nachhaltigen Banken zu eröffnen."Die GLS Bank sieht sich durch die große Zustimmung in ihrem Weg bestätigt, mit ihrem nachhaltigen Bankgeschäft die soziale und ökologische Transformation der Wirtschaft weiter voranzutreiben. Ihr Ziel ist es, die Lebenschancen heutiger und zukünftiger Generationen zu bewahren und ihre Weiterentwicklung zu fördern - und das schon seit Gründung der Bank im Jahr 1974.Mehr InfosMitteilung der GLS Bank (https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/auszeichnungen/c46841)Bank des Jahres Kundenbefragung von n-tv und DISQ (https://www.n-tv.de/ratgeber/Die-Bank-des-Jahres-2022-Hier-ist-die-Kundenzufriedenheit-am-hoechsten-article23738365.html)GLS Bank und Nachhaltigkeit (https://www.gls.de/privatkunden/gls-bank/gls-nachhaltigkeit/)Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannAngelika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340GLS BankChriststr. 944789 BochumOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64894/5379460