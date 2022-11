Coburg (ots) -Black Friday ist nur einmal im Jahr, mit dem Telematik-Tarif sparen Kundinnen und Kunden bei der HUK-COBURG ganzjährig im Schnitt 83 Euro auf ihren Versicherungsbeitrag in der Kfz-Haftpflicht und -Kasko. Das hat eine Analyse der HUK-COBURG Versicherungsgruppe ergeben. Untersucht wurde die durchschnittliche Ersparnis von Kundinnen und Kunden, die für das Jahr 2023 einen fahrverhaltensabhängigen Bonus erhalten. Jeder Fünfte spart demnach sogar mehr als 120 Euro.Telematik-Tarife basieren auf dem Fahrverhalten, das aufgezeichnet wird. Pro Jahr sind so bei entsprechender Fahrweise bis zu 30 Prozent Rabatt auf den Versicherungsbeitrag möglich. "Wer bei der Kfz-Versicherung richtig sparen möchte, der sollte einen Telematik-Tarif abschließen", so Michael Müller, Produktverantwortlicher für die Kfz-Versicherung.Um den Telematik-Tarif "Telematik Plus" der HUK-COBURG zu nutzen, installiert man einen kleinen Sensor an der Windschutzscheibe. Dieser koppelt sich mit einer App auf dem Smartphone, um die Fahrten aufzuzeichnen. "Lieferung und Betrieb des Sensors sind für Kunden kostenlos und der Datenschutz hat oberste Priorität", so Michael Müller. Auch vor langen Laufzeiten braucht niemand Angst zu haben: "Der Tarif ist täglich kündbar", erklärt Müller. Für Telematik-Neukunden gibt es im ersten Jahr einen Startbonus von fünf Prozent.Weitere Informationen erhalten Sie unter:Autoversicherung: Mit Telematik im Schnitt 83 EUR sparen | HUK-COBURG (https://www.huk.de/presse/nachrichten/aktuelles/sparen-mit-telematik.html)Pressekontakt:Dr. Kerstin BartelsTel.: 09561/96-22600Eva-Maria SahmTel.: 09561/96-22605E-Mail: presse@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7239/5379454