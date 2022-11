Der US-REIT W. P. Carey (WKN: A1J5SB) performt eigentlich ziemlich solide. Ein Aktienkurs von 80 US-Dollar oder 77 Euro spiegelt ein gutes Börsenjahr 2022 wider. Wobei der allgemeine Konsens ist, dass Stagnation in diesem Korrekturjahr bereits ausreichend ist, um eine Outperformance auf die Beine zu stellen. Trotzdem zeigten die jüngsten Zahlen ebenfalls, dass W. P. Carey solide funktioniert. Der Real Estate Investment Trust kam auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,36 US-Dollar. Damit ...

