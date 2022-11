Formycon hat die Neunmonatszahlen für 2022 veröffentlicht. Darin enthalten sind erste Produkterlöse im Zuge der Markteinführung von FYB201 in Großbritannien durch den Vertriebspartner Teva. Das Unternehmen hat damit einen wichtigen Meilenstein bei der Transformation in ein Unternehmen mit kommerzieller Reife erreicht. Während der Umsatz- und Ergebnisbeitrag in Q3 begrenzt war, erwarten die Analysten von AlsterResearch einen wachsenden Einfluss in Q4 nach weiteren Markteinführungen in den USA und Deutschland. AlsterResearch bestätigt das Kursziel von EUR 119,00 und die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Formycon%20AG





