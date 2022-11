Synbiotic hat Bruce Linton - den Gründer von Canopy Growth - für den neu gegründeten Beirat gewinnen können. Zudem hat sich Herr Linton an der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligt, die ihn - zusammen mit Optionen zum Kauf weiterer Aktien von bestehenden Aktionären - auf einen Anteil von ca. 5% an SynBiotic bringen wird. AlsterResearch begrüßt die gestrige Nachricht, da sie zeigt, dass selbst eine der renommiertesten Personen im Cannabisbereich Vertrauen in das Management und das Geschäftsmodell von SynBiotic setzt. Darüber hinaus wird SynBiotic höchstwahrscheinlich von Herrn Lintons Know-how und Expertise profitieren, um das Unternehmen auf dem europäischen Markt weiterzuentwickeln. AlsterResearchs Analysten bekräftigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung mit unverändertem Kursziel von EUR 40,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Synbiotic%20SE





