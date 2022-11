Hohe Nachfrage beim Immobilienportfolio der Dr. Peters Group: Das Angebot ist noch bis voraussichtlich Mitte Dezember zeichenbar. Diese und weitere News im Sachwert-Ticker.Dr. Peters: Pacht-Vertragsverlängerungen und Schlussspurt IPD1Wie die Dr. Peters Group kürzlich mitteilte, konnten für zwei der Nahversorgungsfonds der Gesellschaft die Verträge der Ankermieter verlängert werden. So verlängerte die Drogeriekette dm im Wohn- und Geschäftshaus Dortmund - DS 16 - ihren Mietvertrag um drei Jahre. Der Lebensmittelvollsortimenter Kaufland, Ankermieter des DS 34, hängt weitere zehn Jahre an seinen Mietvertrag an. Beide Fonds seien wirtschaftlich in sehr guter Verfassung, so die Dr. Peters Group, und zeigten somit die Krisenresilienz und Systemrelevanz von Nahversorgungszentren auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...