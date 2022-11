Wien (ots) -Magazine und Digitalmedien aus allen Märkten Europas können bis Mitte Dezember bei den European Publishing Awards an den Start gehen. Ausgezeichnet wird die kreative, publikumswirksame oder wirtschaftliche Performance journalistischer Medien in 25 Kategorien. Die Awards werden beim European Publishing Congress im Juni 2023 in Wien verliehen.Eine international besetzte Jury bestimmt die Gewinner. Pro Kategorie kann es mehrere gleichrangige Auszeichnungen geben. Zuletzt wurde die Zeitschrift "Beobachter" (Ringier Axel Springer Schweiz) als "Magazine of the Year" geehrt. "Newcomer of the Year" wurde "Kissed" (UNA GlitzaStein, Berlin). Die Auszeichnung für die "European Digital Publishing Platform of the Year" ging an das COVID Digital Hub der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).Mit einer Auszeichnung bei den European Publishing Awards bekommen Medienprodukte Sichtbarkeit in ihren Nutzer- und Werbemärkten bzw. bei Auftraggebern. Pro Award-Sparte (Magazine, Digital) können Medienmarken für 390 Euro mit beliebig vielen Einreichungen am Wettbewerb teilnehmen. Alle weiteren Informationen gibt es unter https://www.publishing-congress.com/awards/Pressekontakt:Sebastian VesperMedienfachverlag Oberauer, Franklinstraße 27, 10587 Berlin, Germanyphone: +49-30-364286-521, mail: sebastian.vesper@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5379535