London (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der US-Feiertage zu Thanksgiving und des Beginns der Fußballweltmeisterschaft war es am Kapitalmarkt in der vergangenen Woche relativ ruhig, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Die Stimmung sei jedoch durch das positive Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Notenbank FED aufgehellt worden. Dieses habe die Ansicht untermauert, dass sich der Zinserhöhungszyklus im Dezember verlangsamen werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...