Berlin (www.anleihencheck.de) - So mancher Investor reibt sich verwundert die Augen, so Jens Herdack, CEFA, CIIA der Weberbank.Die meisten Aktienindices schienen in den letzten Wochen nur noch eine Richtung zu kennen: nach oben. Dabei suggeriere ein Blick in die Tagespresse doch weiterhin Krisen in vielen Bereichen. So sei die Inflation weiter hoch, während das Konsumentenvertrauen gerade in Europa besonders schwach ausfalle. Auch beim Ukraine-Konflikt sei weiter keine Lösung in Sicht. Warum würden die Aktienmärkte dann also steigen? Generell sei den meisten Marktabschwüngen eine gewisse Investoren-Resignation gemein. Während am Anfang einer Abwärtsbewegung viele Investoren noch positiv gestimmt bleiben würden, weil sie von einer nur kurzen Marktkorrektur ausgehen würden, würden sich mit zunehmenden Verlusten immer weniger Optimisten finden. Dieser extreme Pessimismus bereite dann den Boden für den folgenden Aufschwung. Denn wenn viele Investoren genervt verkauft hätten, würden sie anschließend häufig von einem beginnenden Wiederanstieg der Märkte überrascht, den sie zunächst aber als nur kurzfristig abtun würden. Steige der Markt dann weiter, setze ein psychologischer Druck ein, der sie zurück in die Aktien treibe. Häufig würden dafür erste Anzeichen ausreichen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation zum Besseren wenden könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...