München (www.fondscheck.de) - Am gestrigen Abend fand die Verleihung des FNG-Siegels in Frankfurt am Main statt, so die St.Galler Kantonalbank Deutschland AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Die Veranstaltung auf dem Römerberg wurde auch als Live-Stream übertragen. Das FNG-Siegel dient als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum und bietet - gerade in Zeiten komplexer Regulatorien - eine Art Orientierungshilfe ...

