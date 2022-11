HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3636/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/54 geht es zunächst um den mit nur 136 Mio. Euro Handelsvolumen schwächsten Handelstag des Jahres: Börsefrei in den USA und Börsepunsch in Wien, in beiden Fällen fallen für den Späthandel halt Investoren weg. Auch Deutsche waren beim Börsepunsch dabei und durften gestern ein 6:0 im Cordoba 78 Cup gegen Österreich feiern, denn Kapsch, Agrana, UBM, Frequentis, Lenzing und Rosenbauer sind ausgeschieden. Ich lese zudem, dass Milena Ioveva, Christoph Rainer und Paul ...

