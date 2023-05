Hören: https://open.spotify.com/episode/3tr22N1uwXhjtEKwhw4cnA Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/60 geht es um die Frage, ob es gestern zwei Pressekonferenzen der Wiener Börse gegeben habe. Der ORF hätte mit Wirecard und Whistleblowern von einer ganz anderen Veranstaltung berichtet, meinten Instis. Weiters habe ich Zahlen von Wienerberger, Polytec, Verbund, Addiko, Wolftank, News zu DO & CO, Croma Pharma, Agrana, AT&S und Research zu Rosenbauer, Lenzing, voestalpine, Semperit. Historisches hab ich heute zu BWT. Und dann wurde ich noch gefragt, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...