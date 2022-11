Der Hamburger Asset-Manager hat sich für das laufende Jahr ein Volumen von mindestens 5,5 Mrd. € beim verwalteten Vermögen (AuM) als Ziel gesetzt. Wie aus Branchenkreisen zu hören ist, soll man auf einem guten Weg sein, das Zielvolumen zu erreichen. In der kommenden Woche findet das Eigenkapitalforum in Frankfurt statt, wo Firmenchef Plate ebenfalls vertreten ist. Womöglich gibt es dann mehr Details. Die Aktie hat vom Hoch bei rd. 17 € fast 70 % in der Spitze innerhalb eines Jahres eingebüßt. Hier wirkt sich vor allem das schwache Marktumfeld aus, im Zuge dessen unter anderem die lukrativen Performance-Fees in den Fonds ausblieben. Vom Oktobertief hat die Aktie aber bereits gut 50 % wieder zugelegt. Bestätigen sich die Spekulationen zu den der AuM-Zuflüssen, sollte neue Dynamik in die Kursentwicklung kommen. Zweistellige Kurse sind bei der Aktie wieder drin.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





LLOYD FONDS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de