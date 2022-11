DEMIRE Helma Eigenheimbau - zwei Immobiliengesellschaften, deren Kursentwicklung die Misere für Immobilienaktien "perfekt" widerspiegeln. Während es bei DEMIRE weniger um operative Probleme, sondern um ein Fälligkeitsklumpenrisiko in Kombination mit abgabewilligen Hauptaktionären geht, ist Helma Eigenheimbau neben der sinkenden Nachfrage am Immobilienmarkt auch noch durch die "Pleite" eines Subunternehmers schwer betroffen. Und muss die Prognose - beim Gewinn - kräftig zusammenstreichen. Helma Eigenheimbau musste gestern Klartext reden und das was fehlt ist die Perpsektive auf eine Besserung Demire ...

