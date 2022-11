Während der Gesamtmarkt am Freitag durchschnauft, führt RWE den DAX an. Rückenwind bekommt der Versorger von einer optimistischen Studie der Bank of America (BofA). Die Aktie hat erstmals seit September wieder die 42-Euro-Marke überwunden. Das Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro rückt damit weiter näher.Die am Morgen bekannt gewordenen Pläne des britischen Regulierers Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) über eine Mindestkapitalausstattung von Energieversorgern sollte für RWE kein Problem darstellen, ...

