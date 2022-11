Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/3633/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Gratulation an Noah Leidinger mit "Ohne Aktien wird schwer" (OMR) zum 500er - Palfinger: Online Factory Tour am 28. November 2022 von 09:00 - 10:00 Uhr. Anmeldung über https://palfinger-oft2021.flave.world/oft_investoren/registration_pages/1 - Bettina Binder war vor etwas mehr als einem Jahrzehnt die erste Expertin, die ich zum Thema Social Media interviewen durfte. Sie war jahrelang Head of Brand Management und Performance Marketing der Allianz und wurde 2021 zum Finance Marketer of the Year in Österreich ausgezeichnet. Vor kurzem hat sie sich mit ihrer Unternehmensberatung "Business Brain" selbstständig gemacht ....

