Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://audio-cd.at/page/podcast/4241/ , alle unter http://www.audio- cd.at/wienerboerseplausch . - in Folge S4/52 geht es um den Ultimo-Handel April, zu Mittag mit AT&S in Front, dann habe ich Jubiläen von Polytec und RBI. Die Oberbank-Vorstände werden in wenigen Tagen zum 25.10.2022 befragt werden, es geht um eine Aktientransaktion. Ich frage nur nach "warum nicht ATXPrime, Oberbank?". - Bernhard Dörflinger ist Sales Manager Österreich und Schweiz bei der baha GmbH (the Company formerly know als TeleTrader). Wir sprechen über ein IT-Studium, Bernhards erste Aktien und den Einstieg beim heutigen Arbeitgeber im Jahr 2008, dies kurz nach Lehman. Die Unterschiede zwischen Schweiz und Östererreich in vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...