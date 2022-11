München (ots) -Das für den 29. Dezember 2022 als "Kick auf Eis" angekündigte Live-Event wird aus lizenzrechtlichen Gründen von MediaTotal in dieser Form nicht ausgerichtet. Joyn respektiert dabei die IP des Raab TV-Formats "Deutscher Eisfußball Pokal".Das Live-Event am 29. Dezember 2022 wird nun rund um Streamer Trymacs neu aufgesetzt - inklusive neuem Spielprinzip und Titel. Dies kann Auswirkungen auf mögliche Teilnehmende haben. Fans können sich weiterhin auf spannende Spiele mit bekannten Social-Media-Stars in außergewöhnlichem Setting live aus der Kölner Lanxess-Arena freuen.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm.Pressekontakt:Vanessa FrodlDirector PR, Communications & Social MediaTel.: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deAlexandra BertoldSenior PR & Communications ManagerTel.: +49 151 2650 5261alexandra.bertold@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5379718