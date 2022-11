DJ WOCHENVORSCHAU/28. November bis 4. Dezember (48. KW)

=== M O N T A G, 28. November 2022 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK 12:00 DE/Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), ZDH-Steuerforum mit Bundesfinanzminister Lindner in Berlin *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede zum Thema Einwanderung 17:00 Fußball-WM/Brasilien - Schweiz (Gruppe G) 18:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York *** 18:10 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede im Wirtschaftsrat Baden-Württemberg zu "Update Inflation - gekommen um zu bleiben?" - DE/Siemens Healthineers AG, Geschäftsbericht - DE/G7, Treffen der Justizminister (bis 29.11.) in Berlin D I E N S T A G, 29. November 2022 *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 9 Monate 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q *** 09:00 CH/BIP 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November 09:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, BDI-Präsident Russwurm, IG Metall-Chef Hofmann, PK vor der Industriekonferenz 2022 09:45 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Schaden für Schlecker durch Drogeriekartell? *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen November 10:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede beim dbb-Gewerkschaftstag *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November *** 18:30 DE/Bundeskanzler Scholz und Spitzen von IWF, Weltbank, OECD, WTO, ILO, PK nach Treffen in Berlin 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit November *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen November M I T T W O C H, 30. November 2022 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 AT/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 10:30 DE/Dekabank, Kapitalmarktausblick 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November 11:00 DE/Kabinett, Sitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Bundestag, Plenum 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 16:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Norwegens Ministerpräsident Store, PK nach Treffen 17:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Berlin Security Conference 18:35 US/Fed-Gouverneurin Cook (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Detroit Economic Club *** 19:30 US/Fed-Chairman Powell, Rede zu den Konjunkturaussichten und zum Arbeitsmarkt an der Brookings Institution *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q D O N N E R S T A G, 1. Dezember 2022 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council) *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober 11:00 DE/Rational AG, Capital Markets Day 13:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Linder und Chefs großer deutscher Unternehmen, Gespräch über Inflation und Energie *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober 15:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim KBW CEO Strategy Forum *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober 20:00 Fußball-WM/Costa Rica - Deutschland (Gruppe E) 21:00 US/Fed-Gouverneur Barr (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim American Enterprise Institute (AEI) *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - US/Präsident Biden empfängt Frankreichs Präsident Macron - IN/G20, Indien übernimmt von Indonesien den Vorsitz (bis 30.11.2023) F R E I T A G, 2. Dezember 2022 *** 08:00 DE/DE Import-/Exportpreise Oktober *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober *** 08:45 FR/Industrieproduktion Oktober 09:00 DE/Bundestag, Plenum 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Netzetag 2022 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei monetärem Workshop zu "Inflation - Rolle und Möglichkeiten von Geld- und Fiskalpolitik" *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November 20:00 Fußball-WM/Serbien - Schweiz (Gruppe G) - EU/Ratingüberprüfungen für Österreich (Moody's), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Frankreich (Moody's und S&P), Litauen (S&P und Fitch), Spanien (Fitch) S O N N T A G, 4. Dezember 2022 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Laudation zur Verleihung des Marion-Dönhoff-Preises an Irina Scherbakowa in Hamburg ===

