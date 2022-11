Shell Deutschland und die Rewe Group haben am Rewe-Markt an der Konrad-Wolf Straße in Berlin die ersten Shell-Schnellladesäulen in Betrieb genommen. An insgesamt sechs Ladepunkten können Kund:innnen ihre E-Autos künftig während des Einkaufens wahlweise mit bis zu 300 kW oder bis zu 150 kW laden. Der Standort in Berlin ist einer von bundesweit 400 Rewe-Supermärkten und Penny-Discountern, die wie berichtet ...

