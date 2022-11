An der Wall Street stehen die Zeichen für den Freitag auf einen ruhigen Verlauf. Traditionell befinden sich viele Investoren noch in einem verlängerten Wochenende nach Thanksgiving und die Börse trägt dem mit einer verkürzten Handelszeit Rechnung. In New York endet der Handel heute um 19 Uhr (MEZ).Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

