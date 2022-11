Autokonzerne wie Tesla, General Motors, Mercedes-Benz und Porsche haben alle eines gemeinsam. Sie alle arbeiten daran, sowohl die Ladezeit als auch den Verbrauch bei E-Autos massiv zu senken. Dabei setzen die Unternehmen auf das Leichtmetall Siliziumcarbid, chemische Formel SiC. Insbesondere in der Halbleiterbranche werden SiC-Chips verwendet. Sie kommen in der Unterhaltungselektronik, Energiewirtschaft und in der Transportindustrie vor. Größter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...