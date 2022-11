EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

123fahrschule stellt neues Partnerprogramm vor: Unterstützung für angehende selbstständige Fahrlehrer zur Gründung einer Fahrschule



25.11.2022 / 16:24 CET/CEST

123fahrschule stellt neues Partnerprogramm vor: Unterstützung für angehende selbstständige Fahrlehrer zur Gründung einer Fahrschule Köln, 25.11.2022 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; TickerSymbol: 123F; Freiverkehr Börse Düsseldorf), eine der führenden IT-gestützten Fahrschulketten in Deutschland gibt hiermit bekannt, ab dem 01.01.2023 mit einem Partnerprogramm zu starten, welches Fahrlehrern die Möglichkeit bietet sich unter der Brand 123fahrschule selbstständig machen zu können.

Das Partnerprogramm umfasst viele Vorteile, wie das Bereitstellen von Fahrzeugen und die marketingtechnische Unterstützung. Außerdem bietet das derzeitige Softwaresystem, den angehenden selbstständigen Fahrlehrern, die Möglichkeit zur Entlastung von Verwaltungstätigkeiten. Zudem profitieren die Fahrlehrer von der aktuellen Marktposition, der Integration in einen hocheffizienten Betrieb als auch der weitreichenden Expertise der 123fahrschule, wie zum Beispiel im Bereich Fuhrparkmanagement & Kundengewinnung. Die Erfahrungen und das umfangreiche Wissen im Bereich der Fahrschulbranche soll an die selbstständigen Fahrlehrer ebenfalls vermittelt werden. Durch die stetige Performanceoptimierung der 123fahrschule in den Bereichen Marketing, Vertrieb und IT werden die Fahrlehrer auch für die Zukunft in der Fahrschulbranche vorbereit. Bisher hat die 123fahrschule bei der Expansion den Fokus auf die Übernahme von Filialen an neuen Standorten gelegt. Das Partnerprogramm wurde geschaffen, um das Wachstum der 123fahrschule weiter zu beschleunigen. Heute deckt die 123fahrschule in Deutschland ein Gebiet mit 10 Mio. Einwohnern und einem durchschnittlichen Marktanteil in diesen Regionen von knapp 10% ab. Neben dem organischen Wachstum durch die für 2023 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) angekündigte Wiederaufnahme der Online-Theorie, welche derzeit in Deutschland mit Ausnahme in Baden-Württemberg nicht erlaubt ist, plant das Unternehmen mit dem Partnerprogramm die Abdeckung im Bundesgebiet auf 20 Mio. Einwohner zu erhöhen. Das Partnerprogramm soll dem Unternehmen ein profitables Wachstum und die schnelle bundesweite Marktdurchdringung ermöglichen. Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt: 123fahrschule SE Ihre Ansprechpartnerin: Felicia Kollofrath Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de

