Im November ist die Hoffnung an die Börsen zurückgekehrt. Die hohe Inflation in den USA hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise laut dem Bureau of Labour Statistics zwar noch um 7,7 Prozent. Die Analysten hatten jedoch nur mit einem Rückgang auf rund acht Prozent gerechnet. Und noch im September hatte die Teuerungsrate bei 8,2 Prozent gelegen. Es keimt ...

