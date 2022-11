Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy Group erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Lerta und plant vollständige Übernahme vor Jahresende 2022

- Photon Energy Group erhöht seien Anteil an Lerta von 24,27 % auf 56,75 % und beabsichtigt, vor Jahresende 2022 die vollständige Übernahme.- Die Integration von Lerta in die Photon Energy Group verschafft der Gruppe Energiehandelslizenzen in sechs Ländern, eine hochmoderne skalierbare Plattform für virtuelle Kraftwerke (VPP) und die Nummer-3-Position auf dem polnischen DSR-Markt (Demand Side Response) mit einer Kapazität von 150 MWp für 2023.- Der Gründer und CEO von Lerta, Borys Tomala, wird für die New Energy Division der Gruppe verantwortlich sein, die den Energiehandel, DSR-Dienste, sowie Vor-Ort-PV-Anlagen und integrierte Energiedienste für gewerbliche Energienutzer abdeckt.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group", das "Unternehmen" oder die "Gruppe") gab heute bekannt, dass es die Anteile an Lerta S.A. ("Lerta") von PGE Ventures, Newberg und dem ASI Valuetech Seed Fund (bei dem das Unternehmen der größte Investor ist) für einen Kaufpreis von rund 6,9 Millionen Euro erworben hat. Diese Transaktion erhöht die Beteiligung der Gruppe an Lerta von 24,27 % auf eine Mehrheitsbeteiligung von 56,75 %. Photon Energy Group beabsichtigt, die restliche Anteile von den beiden Gründungsgesellschaftern noch vor Jahresende 2022 zu erwerben.

"Nach mehr als drei Jahren immer engerer Zusammenarbeit zwischen unseren Unternehmen kann ich mit Zuversicht sagen, dass diese Transaktion das Ergebnis einer perfekten Übereinstimmung von Vision, Unternehmergeist und langfristigem Denken ist. Borys und Krzysztof haben ein erstaunliches Unternehmen geschaffen und aufgebaut, und wir freuen uns darauf, unsere Kräfte und unser Zukunft mit dem Lerta-Team zu vereinen. Wir haben gemeinsam die Talente und Werkzeuge zusammengestellt und Strategien formuliert, von denen die klassischen Energieversorger nur träumen können, wenn sie versuchen, ihr Geschäft von Grund auf neu zu starten. Unter einem Dach werden wir die Fähigkeit vereinen, ein Grundstück oder Dach gleichzeitig in leistungsstarke erneuerbare Energieanlagen ...

