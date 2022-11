Schwalbach am Taunus (ots) -Weihnachten steht wieder vor der Tür! Für Annemarie Carpendale heißt das, sich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen und zu Hause bei einer Glühweinparty zusammen Plätzchen zu backen. Außerdem stehen am Ende des Jahres noch einmal extra viele Jobs und Galas an und auch die Charity-Arbeit läuft auf Hochtouren.Bei so einem vollen Programm kann die Geschenkesuche ganz schön stressig werden. Hier kommen daher Annies beste Geschenkideen zur Inspiration:"Ich verschenke sehr gerne gemeinsame Erlebnisse, wie Spa-Ausflüge mit meinen Mädels oder einen Wochenend-Trip mit der ganzen Familie. Doch bei einem vollen Kalender ist das auch manchmal schwierig! Deswegen genieße ich immer mehr Me- und Beauty-Time zu Hause. Es tut doch auch total gut, sich und seinen Körper mal so richtig zu verwöhnen. Ich bin dieses Jahr ein großer Fan vom Braun Silk-expert Pro 5 IPL geworden - monatelang seidig glatte Haut und man spart sich jede Menge Zeit dabei. Also ein perfektes Weihnachtsgeschenk - nicht nur für die Partnerin oder Mama, sondern auch für sich selbst."Das Kürzel "IPL" steht für Intense Pulsed Light, eine lichtbasierte Haarentfernungstechnologie, die den Wachstumszyklus des Haares unterbricht und die Haarwurzel "zum Einschlafen bringt". Das IPL-Gerät gibt kurze, sanfte Lichtimpulse ab, die vom Farbpigment im Haarfollikel absorbiert werden. Dieser erhitzt sich und das Haar fällt auf natürliche Weise aus. Bei regelmäßiger Anwendung wird das Haar schon nach vier Wochen sichtbar feiner, heller und wächst langsamer, bis das Wachstum am Ende ganz eingestellt wird.Die SkinPro 2.0 (SensoAdapt)-Technologie des Braun IPLs ist besonders sicher und scannt mit einem integrierten Hauttonsensor die Haut kontinuierlich bis zu 80 Mal pro Sekunde. Sie passt so die Lichtintensität automatisch an den ermittelten Hautton an. Zusätzliche Sicherheit bieten die Hautkontaktsensoren, die dafür sorgen, dass die Lichtblitze nur bei direktem Hautkontakt ausgelöst werden - für ein sicheres und sanftes Beauty-Treatment im eigenen Zuhause.Produktinformation:Braun Silk-expert Pro 5 IPL: UVP ab 519,99 EuroUnverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Über Procter & Gamble:Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher/-Innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.Pressekontakt:Procter & Gamble Service GmbH, Braun Markenkommunikation, Steffi Speisebecher-Meister,E-Mail: speisebecher.s@pg.com, Sulzbacher Str. 40 - 50, 65824 Schwalbach a.T.Brandzeichen - Markenberatung und Kommunikation GmbH, Willy-Brandt-Straße 55, 20457 Hamburg, Michelle Gross, Tel.: 0173 4816658, E-Mail: michelle.gross@brandzeichen-pr.deOriginal-Content von: Braun, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36235/5379848