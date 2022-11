EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Rating

K+S Aktiengesellschaft: Vorgesehene Verbesserung des S&P Ratings



25.11.2022 / 17:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



S&P Global Ratings ("S&P") hat heute die K+S Aktiengesellschaft darüber informiert, dass das S&P Rating Committee entschieden hat, das langfristige Kreditrating der K+S Aktiengesellschaft von BB (stabiler Ausblick) auf BB+ (positiver Ausblick) zu verbessern. Dies ist noch nicht die formale Änderung des Ratings, da die Rating Action erst mit Veröffentlichung durch S&P abgeschlossen ist.



Derzeit läuft ein ausschließlich außerhalb des Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten gültiges und wirksames öffentliches Angebot an die Inhaber der ausstehenden Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: XS1854830889) zum Rückkauf in bar (siehe Meldung vom 18. November 2022 unter www.kpluss.com/adhoc-anleiherueckkauf). Anleihegläubiger, die bereits Schuldverschreibungen zum Kauf angedient haben und diese Entscheidung in Anbetracht oben genannter Information rückgängig machen möchten, können dies über den Tender Agent Kroll Issuer Services Limited unter https://deals.is.kroll.com/kpluss tun. Das oben genannte öffentliche Angebot zum Rückkauf in bar besteht unverändert bis Dienstag, 29. November 2022, 16 Uhr MEZ.







Kontakt:

Investor Relations:

Julia Bock, CFA

Telefon: +49 561 9301-1009

julia.bock@k-plus-s.com 25.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com