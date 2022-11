In der Kalenderwoche 47 (21.11. - 25.11.22) hat die Zeichnungsphase für die neue 7,75%-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) begonnen. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro, die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro und die Zeichnungsfrist läuft bis zum 9. Dezember 2022. Parallel findet auch eine Privatplatzierung für institutionelle Investoren sowie eine Umtauschmöglichkeit für Inhaber der NZWL-Anleihe 2017/23 statt. Unterdessen hat die NZWL in den vergangenen Tagen auch ihre Kurzläufer-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) im ausstehenden Volumen von 4,745 Mio. Euro vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet. Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat mit ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A30V3F1) ein Volumen in Höhe von 20 Mio. Euro am Kapitalmarkt eingesammelt. Die Anleihemittel sollen in den Ausbau pflanzenbasierter Wachstumsmarken im Foodbereich fließen. Die Katjes Greenfood-Anleihe 2022/27 hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem Zinskupon in Höhe von 8,00% p.a. ausgestattet.

Die Metalcorp Group S.A. hat in dieser Woche eine Vereinbarung mit verschiedenen ...

