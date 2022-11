Miguel Angel Lopez Borrego wird Vorstandschef von Norma. Er tritt den Posten zum 1. Januar an. Der neue CEO soll jedoch nur interimistisch agieren. Spätestens am 31. Dezember 2023 soll er den Posten wieder verlassen. In dieser Zeit wird nach einem dauerhaften Vorstandschef gesucht. Der aktuelle CEO Michael Schneider wird den Vorstand der Gesellschaft ...

