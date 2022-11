Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Private Equity

Matador Secondary Private Equity AG: Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhung



25.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Durchführung der genehmigten Kapitalerhöhung der Matador Secondary Private Equity.

Kapitalerhöhung/Transaktion Pro bisherige Inhaberaktie wird 1 Bezugsrecht zugeteilt. 10 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Inhaberaktie von CHF 1.00 Nennwert. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die neu auszugebenden Inhaberaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2022 dividendenberechtigt und somit den bisherigen Inhaberaktien in jeder Hinsicht gleichgestellt. Fr, 25. Nov. 2022: Beginn Bezugs- und Zeichnungsfrist

Fr, 2. Dez. 2022: Ende der Bezugs- und Zeichnungsfrist

Ausgabepreis von CHF 4.25 pro Inhaberaktie

Erstnotiz der neuen Aktien: 16.12.2022

Die Liquidität wird für den Portfolioausbau im Rahmen von weiteren Secondary Private Equity Transaktionen auf Basis der aktuell sehr aussichtsreichen Einstiegsbewertungen verwendet werden. Über die Matador Secondary Private Equity AG: Die Matador Secondary Private Equity AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX SWISS notiert.

Kontakt: Matador Secondary Private Equity AG office@matador-secondary-private-equity.com

